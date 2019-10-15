Конакри, , 10:23 — REGNUM В Гвинее лидеры группы гражданского общества «Национальный фронт защиты оппозиции» помещены под стражу. На прошлой неделе также были арестованы шесть членов этой группы, их адвокаты сообщают, что не знают, где они находятся на данный момент.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, правительственные чиновники заявили, что данная мера была применена после того, как лидеры движения организовали акции протестов 14 октября против баллотирования президента страны Альфа Конде на третий срок.

Группа гражданского общества «Национальный фронт защиты оппозиции» призвала провести 14 октября демонстрации в столице Гвинеи городе Конакри, чтобы выступить с протестом против избрания президента Конде на третий срок.

Хотя согласно конституции Гвинеи, лицо может избираться лишь на два срока подряд, нынешний президент страны Альфа Конде недавно объявил, что намерен баллотироваться и на третий срок. В связи с этим, Альфа Конде призвал своих сторонников не допустить, чтобы оппозиция получила в свои руки власть.

Конде был избран президентом Гвинеи в 2010 году. Он является первым демократически избранным президентом в истории страны. Тем не менее, наблюдатели раскритиковали выборы 2010 года, в том числе и наблюдатели Центра Картера, которые утверждают, что в ходе последнего подсчета голосов было утеряно более миллиона голосов избирателей. Конде был переизбран в 2015 году, получив почти 58% голосов.