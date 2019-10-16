Архангельск, , 14:32 — REGNUM Сегодня утром в квартире архангельского журналиста Ярослава Вареника прошли обыски по делу Фонда борьбы с коррупцией. Об этом корреспондент информагентства 29.ru сообщил на своей странице Вконтакте.

«У меня отобрали телефон и жесткий диск, тетрадку и листы и повезли на допрос. Рылись в моем компе, искали по слову Навальный в истории браузера и в файлах компа», — сообщил журналист.

На допросе, по его словам, следователи спрашивали знаком ли Вареник с Алексеем Навальным и Леонидом Волковым, есть ли у него биткойны.

Журналист воспользовался 51-й статьей Конституции и не стал отвечать на вопросы.

Напомним, 12 сентября обыски прошли у главы архангельского штаба Навального Андрея Боровикова, а в конце сентября Октябрьский районный суд Архангельска вынес ему приговор в связи с неоднократным нарушением порядка проведения протестных акций. Активиста приговорили к 400 часам работ.

Новости о проведении обысков в Архангельске сотрясают информационное пространство уже несколько дней. Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября следователи явились в квартиру юриста экозащитников Оксаны Владыки, а 15 октября обыски прошли у бывшей жены защитника Шиеса Юрия Чеснокова.