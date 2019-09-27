Архангельск, , 13:12 — REGNUM Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор координатору штаба Навального Андрею Боровикову. Активист признан виновным в неоднократном нарушении порядка проведения протестных акций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уголовное дело было заведено после участия Боровикова в несогласованном антимусорном митинге 7 апреля. После этого активист, по мнению суда, нарушил закон о порядке проведения митингов как минимум трижды.

Прокуратура требовала наказать активиста 3 годами работ с удержанием 15% зарплаты, но суд принял другое решение — 400 часов обязательных работ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля жители Архангельска вышли с протестом на центральные улицы города. Люди требовали прекратить строительство мусорного полигона на станции Шиес. Губернатор проведение акции осудил и попросил правоохранителей дать справедливую оценку случившемуся. Задержания продолжаются до сих пор. Сумма наложенных на участников митинга штрафов составляет около 2 млн рублей.