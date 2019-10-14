Архангельск, , 15:59 — REGNUM В квартире юриста Оксаны Владыки, защищавшей интересы экоактивистов Архангельской области, сегодня прошли обыски, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом к проведению обыска, как сообщается, послужила отнюдь не правозащитная деятельность женщины — Владыку обвиняют в распространении порнографических материалов.

После визита оперативников Оксана Владыка опубликовала пост ВКонтакте, в котором рассказала, как проходил обыск:

«Сегодня в 7.55 ко мне в дом пришли оперативники и понятые — 10 человек. В квартире провели полный обыск. Это очень неприятно, когда в твоих личных вещах роются чужие руки. Детские фотографии, книги, нижнее белье — теперь везде их следы. Гадко и мерзко. Мне вменяют, что лет семь назад я в свои видеозаписи добавила какой-то файл, содержащий элементы порнографии. Подробности мне неизвестны. Ну, а поскольку настройки у видеоальбомов достаточно открытые, то и значит, что я распространяю среди неограниченного круга лиц порно. Сколько дней или недель потратили полицейские дабы что-то на меня нарыть. Надеюсь, они в полной мере оценили записи про Шиес».

Завтра Оксана Владыка приглашена на допрос к следователю.