Новочеркасск, Ростовская область, , 12:02 — REGNUM Следственный комитет России выясняет причастность к другим преступлениям главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина, которого задержали по делу о взятке. Об этом ИА REGNUM сообщили в СКР 16 октября.

«Следствием проводятся все необходимые мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что информация о задержании новочеркасского сити-менеджера появилась вечером 15 октября. Следственный комитет РФ подтвердил сообщение. В отношении чиновникавозбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Из материалов уголовного дела следует, что более 2,6 млн рублей Зюзин получил в 2017 году, находясь в должности градоначальника Зверево, по предварительному сговору со своим заместителем. Подробности преступления стали известны из показаний ранее осуждённой по этому делу чиновницы.

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