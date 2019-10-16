Хабаровск, , 11:03 — REGNUM Двое мужчин, спасаясь от медведя, забрались на дерево в районе ручья Кирпичного в Ванинском районе Хабаровского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Медведь прокусил резиновую лодку и стал проявлять интерес к мужчинам, сидящим на деревьях. Перепуганные люди пытались отогнать хищника громкими криками, затем стали снимать медведя на телефон и выкладывать в Instagram. Чем закончилась встреча, пока информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, выход медведей к людям на Дальнем Востоке перестал быть чем-то из ряда вон выходящим. При этом часто медведи нападают на человека.