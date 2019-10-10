Елизово, Камчатский край, , 08:25 — REGNUM На автозаправочной станции в посёлке Центральные Коряки Елизовского района Камчатки ночью 10 октября охотоведы отстрелили крупного медведя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам специалистов, убитому медведю было около семи лет. Установлено, что это не первый его заход в Центральные Коряки.

Как сообщало ИА REGNUM, медведи на Камчатке проявляют несвойственную для этого времени года активность — в поисках пропитания выходят к людям, рыбы в реках им не хватает. В спячку на зиму они уходить не готовы.