Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM На Урале подозреваемых в убийстве 27-летней свердловчанки доставили из Челябинской области в Екатеринбург для проведения следственного эксперимента. Как сообщает информационный портал Е1, мероприятия в рамках расследования уголовного дела проводятся на Уралмаше в частном секторе недалеко от Северного кладбища.

Отметим, что в правоохранительных органах пока не комментируют ход расследования уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по подозрению в убийстве жительницы города Берёзовского, которая пропала в Екатеринбурге 10 октября после того, как отправилась в город продавать свой дорогостоящий автомобиль.

Вскоре в Челябинской области у перекупщиков был найден автомобиль женщины.

Также сегодня стало известно о том, что в Челябинской области задержаны трое подозреваемых. А вскоре после того, как они начали давать показания, было найдено тело 27-летней женщины. Его обнаружили в коллекторе в частном секторе на Уралмаше.

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По данным издания, группа злоумышленников (двое мужчин и женщина) приехала из Копейска в Екатеринбург. Здесь он снимали квартиру и съехали с неё после реализации злого умысла.

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