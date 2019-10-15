Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM В Екатеринбурге найдено тело пропавшей 10 октября женщины. Об этом сообщает ряд местных изданий, которые получили информацию от поисковых отрядов, участвовавших в розыске пропавшей.

По данным поисковиков тело найдено в микрорайоне Уралмаш.

По одной из версий, это произошло после того как задержанные в Челябинске по подозрению в убийстве 27-летней свердловчанки начали давать показания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили, что в Челябинской области задержаны трое граждан по подозрению в убийстве пропавшей 10 октября в Екатеринбурге женщины.

Напомним, что в тот день она отправилась продавать автомобиль «Ауди», и после этого перестала выходить на связь.

По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

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