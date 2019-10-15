Токио, , 13:28 — REGNUM Крупнейший в Японии военный корабль, вертолётоносец «Кага» задействован в спасательных операциях после разрушительного тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает японское министерство обороны.

Корабельные вертолёты привлечены для оказания помощи пострадавшим и наблюдения за обстановкой в префектуре Фукусима. Вертолётоносец может взять на борт до 14 вертолётов SH-60 Seahawk, в общей сложности на нем могут разместиться до 28 летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Хагибис» обрушился на Японию 12−13 октября, он стал причиной гибели 67 человек. Судьба еще десяти человек неизвестна. В пострадавших районах восстановливают инфраструктуру и продолжают поисковые операции.

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