Токио, , 07:41 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал обеспечить временным убежищем всех пострадавших в результате тайфуна «Хагибис», включая бездомных, сообщает агентство Reuters.

«Центры для эвакуации должны принимать всех, кто пришел», — заявил он.

Об этом японский премьер сообщил после появления в СМИ информации, что двум бездомным якобы отказали в предоставлении временного убежища, предназначенного для пострадавших от тайфуна. Отмечалось, что им отказали в убежище из-за отсутствия прописки.

«Мы проверим эту информацию и примем соответствующие меры», — пообещал Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Хагибис» в Японии, погибли 67 человек, пострадали более 200. По последним данным, в ряде префектур страны до сих пор десятки тысяч домов остаются без электро‑ и водоснабжения.

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