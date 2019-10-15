Выкса, Нижегородская область, 15 октября 2019, 13:12 — REGNUM В Выксе Нижегородской области злоумышленники пытались похитить деньги из банкомата коммерческого банка. Преступление было совершено накануне, 14 октября в микрорайоне Жуковского.
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По свидетельству очевидцев, мощный взрыв прогремел около 3:30. В МЧС информацию о взрыве подтвердили. Отмечается, что обломки банкомата разбросаны в радиусе десяти метров.
В настоящее время по данному факту полиция возбудила уголовное дело. причастные к преступлению устанавливаются. По информации регионального ГУ МВД, похитить деньги злоумышленникам не удалось. В результате взрыва никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл 8 октября в Вологодской области. 37-летний житель Петрозаводска пытался взорвать банкомат в городе Череповец, однако это стоило ему жизни.
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