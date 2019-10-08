Череповец, Вологодская область, , 11:57 — REGNUM В Вологодской области погиб 37-летний житель Петрозаводска. Жизни мужчине стоила попытка взорвать банкомат, чтобы похитить деньги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ, инцидент произошёл сегодня, 8 октября, рано утром на улице Моченкова в городе Череповец.

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Уточняется, что злоумышленник пытался вскрыть банкомат в отделении банка с помощью газового оборудования. В результате взрыва он погиб.

В сети появилось видео с места происшествия.

Видео опубликовано: РАО и ВОИС Вологодская область

В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия проводятся неотложные следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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