Череповец, Вологодская область, 8 октября 2019, 11:57 — REGNUM В Вологодской области погиб 37-летний житель Петрозаводска. Жизни мужчине стоила попытка взорвать банкомат, чтобы похитить деньги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ, инцидент произошёл сегодня, 8 октября, рано утром на улице Моченкова в городе Череповец.
Читайте также: Злоумышленник в Бийске взорвал и ограбил банкомат ВТБ
Уточняется, что злоумышленник пытался вскрыть банкомат в отделении банка с помощью газового оборудования. В результате взрыва он погиб.
В сети появилось видео с места происшествия.
Видео опубликовано: РАО и ВОИС Вологодская область
В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия проводятся неотложные следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Также по теме: Грабители украли из взорванного банкомата в Москве 11 млн рублей