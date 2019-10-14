Токио, , 17:18 — REGNUM По меньшей мере 58 человек стали жертвами обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис». Об этом 14 октября сообщает телеканал NHK.

Сообщается также о 14 пропавших без вести и 211 получивших различные травмы. Самое большое число погибших зафиксировано в префектурах на северо-востоке Японии, где в результате сильных ливней произошли наводнения и были подтоплены жилые дома.

Пропали без вести люди в шести префектурах, а пострадавшие зафиксированы в 32 префектурах страны. Ещё около 30 тыс. человек остаются в эвакуационных пунктах из-за невозможности вернуться в свои дома. Разливы рек зарегистрированы более чем в 50 местах, подтопленными остаются около восьми тысяч домов. В Токийской префектуре и соседних с ней из-за обрывов линии электропередач без света остаются около несколько тысяч домов, а в 100 тыс. квартир по всей Японии отсутствует водоснабжение.

Поисково-спасательные и восстановительные работы в стране продолжаются. Начали работать в штатном режиме международные аэропорты Нарита и Ханэда. Восстанавливается работа железнодорожного транспорта. К работам по восстановлению инфраструктуры привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 53 пострадавших в результате удара тайфуна «Хагибис» по Японии. По данным метеорологов, этот тайфун был самым мощным за последние 60 лет.

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