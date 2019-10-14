Токио, , 14:51 — REGNUM В Японии в результате обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис» погибли по меньшей мере 53 человека, сообщает 14 октября Kyodo.

Ранее сообщалось о 47 погибших.

По данным издания, еще 16 человек числятся пропавшими без вести. В настоящее время по всей стране продолжаются поисково-спасательные операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2019 года тайфун «Хагибис» обрушился на японский остров Хонсю с юго-востока. В результате природного катаклизма почти 135 тыс. домов остались без водоснабжения и около 100 тыс. домов — без электроснабжения.

По данным метеорологов, это был самый сильный тайфун за последние 60 лет. Скорость ветра в эпицентре тайфуна при отдельных порывах достигала 234 км/ч. В Токио сила ветра достигла 149,4 км/ч.

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