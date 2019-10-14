Ростов-на-Дону, , 16:50 — REGNUM Решение о возврате в аэропорт принял экипаж частного самолёта после столкновения с птицей после вылета из воздушной гавани в Ростове-на-Дону. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону.

Инцидент произошёл около 18:06 13 октября в аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону. Частный самолет Pilatus сразу после взлёта столкнулся с птицей, после чего командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

Самолёт благополучно приземлился, после чего был проведён осмотр воздушного судна на наличие повреждений. В результате осмотра повреждений выявлено не было, столкновение прошло по касательной.

На борту самолёта в момент инцидента находились три человека, никто не пострадал. Отмечается, что данное происшествие не относится к категории случаев, требующих расследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении в аэропорт «Шереметьево» самолёта Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего перелёт из Москвы в Лондон, из-за технической неполадки.

Читайте ранее в этом сюжете: Вылетевший в Лондон Airbus А321 вернулся в «Шереметьево» из-за неполадки