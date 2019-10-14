Москва, , 16:32 — REGNUM Пассажирский самолёт Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Лондон, вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за неполадки. Об этом сообщили 14 октября в пресс-службе авиаперевозчика.

Airbus A321 компании «Аэрофлот»

«Самолёт, выполнявший рейс SU2582 Москва — Лондон, вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — приводит сообщение компании RNS.

В «Аэрофлоте» добавили, что посадка лайнера прошла в штатном режиме, пассажиры рейса будут отправлены в Лондон другим бортом ориентировочно в 17:00 мск. Других подробностей об инциденте не приводится.

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