Кызыл, , 10:31 — REGNUM В посёлке Хову-Аксы в Туве 12-летний мальчик спас из объятой пламенем квартиры двух малолетних детей. Пожар произошёл днём 30 сентября, когда мать двух мальчиков ушла на работу, проводив старшего сына-первоклассника в школ.

Как сообщает «ТуваОнлайн», в квартире без присмотра оставался 4-летний мальчик. Брат вернулся из школы в 12 часов.

«В какой-то момент, ребёнок взял в руки коробок спичек, чтобы поиграть. Зажжённая спичка упала на матрас — вспыхнул огонь. Спальная комната моментально наполнилась дымом», — сообщает портал.

Проходивший в это время мимо 12-летний Начын Седип-оол увидел клубы дыма из форточки. Быстро подбежав, он помог выбраться из горящей квартиры одному из братьев, после чего через окно увидел ещё одного ребёнка. Разбив штакетником окно, он вытащил и второго.

К этому моменту на место прибыли полицейские и спасатели. Медики констатировали у второго мальчика отравление угарным газом и термические ожоги кожных покровов. Отмечается, что ребёнка удалось спасти только благодаря решительным действиям шестиклассника Начына.

«Министром внутренних дел по Республике Тыва полковником полиции Юрием Поляковым принято решение о награждении учащегося 6 «б» класса МБОУ СОШ п. Хову-Аксы Начын Седип-оола за мужество и проявленный героизм», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года тувинские спасатели наградили 17-летнего Оттука Ортаата,который спас двух тонущих в Енисее девочек.

Читайте также: В Туве наградят подростка, спасшего двух тонувших девочек