Улан-Удэ, , 08:35 — REGNUM В результате пожара в частном деревянном доме в Улан-Удэ погибли два человека — мужчина 1959 года рождения и женщина 1967 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии, сообщение во возгорании поступило утром 10 октября.

Прибывшие пожарные эвакуировали двух человек, однако врачи констатировали их смерть.

«В настоящее время дознаватели отдела надзорной деятельности и следственные органы устанавливают точную причину трагического пожара. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории», — отметили в МЧС.

Специалисты в связи с этим напоминают владельцам частных домов о необходимости проверять дымовые трубы и дымовые каналы, а при эксплуатации печки следить, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Баргузинском районе горела частная пилорама. После тушения огня, в ходе разбора пожарными было обнаружено тело мужчины.

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