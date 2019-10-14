Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM В Екатеринбурге объявлен сбор волонтёров для продолжения поисков пропавшей 10 октября 27-летней женщины. Как сообщает информационный портал Е1, организаторы из поискового отряда «Прорыв» встречаются на улице Бакинских Комиссаров, 165 в 15:00 по местному времени.

Уточняется, что поиски продолжатся в лесу и в городе, поэтому волонтёров просят одеться по погоде и взять с собой термоса с горячим чаем.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженка Каменска-Уральского, которая проживает с девятилетней дочерью в Берёзовском, пропала 10 октября в Екатеринбурге на Уралмаше. Это случилось после того, как молодая женщина отправилась в одиночку продавать свой автомобиль Audi Q5.

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Отметим, что масштабные поиски с прочёсыванием территории начались после того, как было засечено место последнего сигнала телефона пропавшей — это в районе посёлка Шувакиш. По факту исчезновения человека возбуждено уголовное дело. На данный момент сообщается, что найден автомобиль женщины.

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