Екатеринбург, , 06:16 — REGNUM В Екатеринбурге продолжатся поиски 27-летней женщины, которая пропала после того, как отправилась продавать свой автомобиль Audi Q5. Во время приостановки поисковой операции будет произведён анализ проделанной работы и составлен план мероприятий.

«На данный момент они временно приостановлены в связи с тёмным временем суток. Совместно с представителями полиции в данное время проводится анализ проделанной работы. Разрабатывается дальнейший план поискового мероприятия. Следите за информацией. О новом месте и времени сбора мы сообщим чуть позднее», — цитирует заявление руководства поискового отряда «Прорыв» информационный портал Е1

Как сообщало ИА REGNUM, 27-летняя уроженка Каменска-Уральского, которая переехала жить в Берёзовский, пропала 10 октября после того как отправилась в Екатеринбург на Уралмаш продавать свою машину. Дома у молодой женщины остаётся девятилетняя дочь. По словам знакомых пропавшей, женщина намеревалась продать машину за 780 тыс. рублей ради ипотеки.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент у перекупщиков найден автомобиль пропавшей, который им перепродали другие люди. В итоге 12 октября была развёрнута масштабная поисковая операция, в районе, где в последний раз фиксировался сигнал её телефона.

В розыске пропавшей принимают участие не только сотрудники полиции, но и волонтёры поисковых отрядов. На данный момент уже прочёсаны участки возле посёлка Шувакиш и Серовского тракта в пригороде Екатеринбурга.

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