Токио, , 18:00 — REGNUM Панамское судно Jia De, на борту которого находились 12 членов экипажа, затонуло у побережья Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo.

ЧП произошло в субботу, 12 октября, в Токийском заливе. По последним данным, в результате происшествия погибли пять человек, еще трое пропали без вести.

«В Токийском заливе затонуло панамское грузовое судно, где оно стояло на якоре во время приближения тайфуна «Хагибис», — отмечается в сообщении агентства.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в результате удара по Японии мощного тайфуна «Хагибис» погибли 33 человека.

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