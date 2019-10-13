Токио, , 16:01 — REGNUM До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис». Об этом 13 октября сообщает агентство Kyodo.

Тайфун Pxhere.com

Как минимум 19 человек числятся пропавшими без вести, а общее число получивших травмы возросло до 180 человек. Поисково-спасательные операции в стране продолжаются, в них участвуют около 27 тысяч военных.

В результате удара стихии в Японии произошёл разлив 21 реки на главном японском острове Хонсю. От наводнений сильнее всего пострадали префектуры Нагано, Сайтама и Мияги, где под водой оказалось большое количество густонаселённых территорий.

Страна постепенно выходит из транспортного коллапса, вызванного стихией. Возобновлены международные и часть внутренних перелётов из аэропортов Токио Ханэда и Нарита, а также движение метро и пригородных поездов в Токио. Предупреждение о максимальном уровне погодной опасности снято во всех японских регионах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 25 погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна «Хагибис». По данным метеорологов, это был сильнейший за последние 60 лет тайфун в Японии.

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