Таллахасси, США, , 11:55 — REGNUM Двое американцев были арестованы за попытку напоить пивом аллигатора во Флориде. Об этом 13 октября сообщает журнал Newsweek.

Происшествие случилось в городе Палм-Сити, расположенном на реке Сент-Луис. По предварительной информации, двое мужчин 27 и 22 лет, увидели аллигатора, лежащего на обочине дороги. Один из мужчин спровоцировал рептилию открыть пасть, размахивая руками перед её мордой, второй налил в открытую пасть пиво. Всё происшествие они записали на видео.

Аллигатор стал вести себя агрессивно и мужчины отпустили его. Однако позднее мужчины были арестованы, так как попытки поймать аллигатора в штате Флорида являются нарушением закона. Этих животных нельзя отлавливать, наносить им умышленно увечья либо убивать.

Оба нарушителя были отпущены под залог в пять тыс. и 2,5 тыс. долларов. Причину своего поступка мужчины объяснить не смогли, списав всё на воздействие алкоголя, который они выпили перед встречей с аллигатром.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте жителя американского штата Луизиана за откусывание головы живому аллигатору.

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