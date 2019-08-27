Лафейетт, США, , 03:46 — REGNUM

Житель американского штата Луизиана откусил голову живому аллигатору, сообщает газета The Acadiana Advocate

Сообщается, что 23-летний Клэйтон Вурхис откусил голову живому 30-сантиметровому аллигатору 1 июня, когда находился в компании друзей, наблюдавших за издевательством над рептилией. Вурхиса арестовали за жестокое обращение с животным 12 августа. Теперь ему грозит штраф в размере от пяти до 25 тыс долларов США, а также до 10 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа аллигатор напал на женщину из американского штата Южная Каролина. Сообщалось, что рептилия напала на женщину в тот момент, когда она прогуливалась с собакой. Пострадавшую госпитализировали с двумя укусами.

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