Токио, , 08:41 — REGNUM Как минимум 13 человек числятся пропавшими без вести в Японии после удара тайфуна «Хагибис». Об этом 13 октября сообщает японское общественное телевидение.

Число жертв тайфуна насчитывает 18 человек, ещё 150 человек получили травмы различной степени тяжести. Данные могут меняться, так как в пострадавших районах в настоящее время ведётся поисково-спасательная операция.

В пострадавших префектурах Японии идёт работа по ликвидации последствий тайфуна. В некоторых регионах к поисково-спасательной операции подключены подразделения Сил самообороны страны. Так, например, военные задействованы в префектурах Нагано и Сайтама, где жители из-за наводнения были вынуждены дожидаться помощи на крышах домов. В спасении людей задействованы военные вертолёты.

Восстанавливается и работа транспортного сообщения. Уже открыты два международных аэропорта Ханэда и Нарита в столице Японии, городе Токио, постепенно налаживается и железнодорожное сообщение. Власти рассчитывают полностью нормализовать работу транспорта до вечера 13 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв тайфуна «Хагибис» достигло 14 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек