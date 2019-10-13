Токио, , 07:29 — REGNUM Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Ранее сообщалось о 10 погибших. Теперь их число возросло до 14. Ещё 16 человек числятся пропавшими без вести. По другим даннмы — 22 человека.

Число пострадавших превысило 120 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощный тайфун «Хагибис» обрушился накануне на основной японский остров Хонсю. Сила ветра в центре тайфуна достигала 65 метров в секунду.