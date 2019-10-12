Пекин, , 18:58 — REGNUM В Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает сейсмологический центр КНР.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 22:55 по местному времени (17:55 мск) в уезде Бэйлю. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР, от природных катаклизмов в Китае за первые три квартала 2019 года пострадали около 110 млн человек, 766 погибли, 103 пропали без вести и около 4,96 млн стали вынужденными переселенцами.

Прямой экономический ущерб от разрушенных домов и погубленного урожая при разгуле стихии составил 306,32 млрд юаней (около $43,31 млрд).

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