Пекин, , 06:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 117 километрах к северо-востоку от города Инин. Землетрясение было зафиксировано в 16:40 по московскому времени 7 октября. Отмечается, что эпицентр располагался в 40 километрах от китайско-казахстанской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Чили вблизи от границы с Боливией. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

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