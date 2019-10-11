Нижний Новгород, , 19:36 — REGNUM Подросток и пожилая женщина получили травмы в результате наезда на них легкового автомобиля в Нижем Новгороде. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла около 09:40 мск в Канавинском районе города на улице Октябрьской революции. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Renault Logan, проехав на запрещающий сигнал светофора, сбил на пешеходном переходе сначала подростка 2005 года рождения, а потом женщину 1954 года рождения. Кроме того, водитель столкнулся с трамваем маршрута №3.

Водитель не пытался скрыться с места ДТП. Причину своих неожиданных манёвров на пешеходном переходе водитель, стаж вождения которого составляет больше 20 лет, пояснить не смог. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был абсолютно трезв.

Пострадавшие были госпитализированы с тяжёлыми травмами. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации десятилетней девочки с травмами рук после ДТП в микрорайоне Уралмаш города Екатеринбурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге после ДТП на Уралмаше госпитализировали девочку