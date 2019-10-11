Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с травмами рук была госпитализирована 10-летняя девочка. Как сообщает информационный портал Е1, авария произошла утром 11 октября на улице Бакинских Комиссаров в микрорайоне Уралмаш.

Автомобиль BMW столкнулся с машиной Toyota Land Cruiser, которая остановилась на перекрёстке. В BMW, которым управляла 33-летняя женщина, находились двое её детей: 10-летняя девочка на переднем сиденье и четырёхлетний мальчик на заднем.

В результате ДТП у девочки диагностированы переломы обеих рук. Также медики осмотрели мальчика — ему госпитализация не потребовалась.

Отметим, что, по словам женщины, она во время движения отвлеклась на младшего ребёнка, после чего произошло ДТП.

Дорожная полиция по факту дорожно-транспортного происшествия проводит проверку.