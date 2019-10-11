Киншаса, , 14:53 — REGNUM На борту военно-транспортного самолёта Ан-72, который пропал с радаров в Демократической Республики Конго 10 октября, находились граждане России. Об этом заявил сотрудник посольства РФ в ДР Конго.

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«Мы подтверждаем, что среди членов экипажа были российские граждане», — приводит ТАСС слова дипломата.

Собеседник добавил, что в настоящее время их точно число и фамилии уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 октября, в Управлении гражданской авиации Демократической Республике Конго (ААС) заявили, что в республике пропал грузовой самолёт «Антонов». Известно, что на борту судна, которое» перевозило «материально-техническое обеспечение для президента», находились восемь человек, включая четырёх членов экипажа.

Уточняется, что связь с направлявшимся в столицу Киншасу самолётом пропала через час после его вылета из восточного города Гома.