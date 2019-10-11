Киншаса, , 13:32 — REGNUM В Демократической Республике Конго (ДР Конго) пропал грузовой самолет, перевозивший восемь человек, четырех членов экипажа и четырех пассажиров. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение Управления гражданской авиации ДР Конго (ААС).

По информации телерадиокомпании, авиадиспетчерская служба потеряла связь с самолетом, который направлялся в столицу Киншасу, через час после его вылета из восточного города Гома в 13:32 по местному времени в четверг, 10 октября, добавляет AAC.

Согласно заявлению ААС, самолет «Антонов» перевозил «материально-техническое обеспечение для президента». В прошлом году самолет «Антонов», перевозивший избирательные материалы, разбился вскоре после взлета из Киншасы, в результате чего погибли три члена экипажа и 23 пассажира.