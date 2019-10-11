Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России по Ростовской области задержали осуждённого, сбежавшего из горбольницы №20. Беглец отправлен в колонию-поселение, где отбывает наказание по решению суда за совершение мошенничества (ст. 159 УК РФ).

ИА REGNUM ранее сообщало, что осуждённый сбежал из лечебного учреждения, куда его привезли для консультации и оказания медицинской помощи. Произошедшее легло в основу материалов дела, направленного для принятия процессуального решения.

Напомним, что это уже третий подобный инцидент, произошедший на Дону за последние три месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: В ростовском управлении ФСИН подтвердили побег заключённого