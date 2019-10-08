Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM Главное управление Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России по Ростовской области подтверждает побег заключённого. Инцидент произошёл в больнице №20 Ростова-на-Дону.

Осуждённый на три года за мошенничество (ст. 159 УК РФ) Алексей С. сбежал из лечебного учреждения, куда его привезли для консультации и оказания медицинской помощи. В ведомстве указали на то, что преступник отбывал срок в колонии-поселении, где осуждённые «содержатся без охраны, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах территории соответствующего муниципального образования».

Кроме того, заключённые имеют право носить гражданскую форму одежды, иметь при себе деньги и ценные вещи.

Поиском беглеца занимаются сотрудники ведомства и полиция.

ИА REGNUM отмечает, что это уже третий подобный инцидент, произошедший на Дону за последние три месяца. Так, 9 августа текущего года из миллеровского изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в убийстве Данил И. Задержать мужчину удалось в течение суток.

В конце августа из новочеркасской колонии сбежал Александр Г., осуждённый за убийство. Его поиском силовики занимались больше 30 дней.

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