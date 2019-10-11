Москва, , 08:47 — REGNUM В Саратов для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства девятилетней девочки и максимально оперативного закрепления и исследования доказательств направлены следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ. Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства 11 октября.

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«Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, подчеркнув, что следственное ведомство сделает всё возможное, чтобы виновный ответил за содеянное по всей строгости закона.

Как сообщало ИА REGNUM, девятилетняя девочка пропала в Саратове 7 октября. Ребенок утром вышел из дома в школу, однако назад не вернулся. Спустя сутки, 10 октября, труп девочки был обнаружен среди гаражей микрорайона СХИ.

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В настоящее время поисковые мероприятия завершены. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый в тяжком преступлении уже задержан. Им оказался мужчина 1984 года рождения.

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