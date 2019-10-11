Саратов, , 04:09 — REGNUM В Саратове завершился народный сход у городского управления МВД. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из участников акции, попросивший не указывать его имя.

Несколько сотен местных жителей собрались у входа в УМВД по Саратову, чтобы получить ответы на вопросы относительно дальнейших следственных действий в отношении предполагаемого убийцы девятилетней девочки.

Ребенок вышел из дому 9 октября около 07:30 (время местное), но назад не вернулся. Вечером того же дня неравнодушные граждане стали разыскивать его. Всего в поиске участвовали более тысячи человек. Спустя сутки, 10 октября, среди гаражей микрорайона СХИ был найден труп ребёнка.

По неподтверждённой информации, предполагаемый убийца прятался в одном из гаражей. К месту происшествия прибыли до двух тысяч неравнодушных граждан. Собравшиеся якобы хотели совершить самосуд. Однако стражи порядка сумели вывезти подозреваемого.

По словам очевидцев, для этого правоохранительные органы пошли на хитрость. В гараж, где якобы прятался предполагаемый убийца, зашла группа сотрудников ОМОН и переодела мужчину в форму своего подразделения, после чего вывела его через ни о чём не догадывающуюся на тот момент толпу.

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Поняв, что мужчину увезли, около 500 человек разошлись по домам. Остальные двинулись к городскому управлению МВД, чтобы получить информацию относительно дальнейших действий правоохранителей в части расследования преступления.

В какой-то момент протестующие, по словам очевидцев, даже перекрыли одну из центральных улиц Саратова. Однако после двух часов стояния у входа в полицейский участок граждане разошлись по домам. Отметим, что к месту народного схода были стянуты силы полиции.

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