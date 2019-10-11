Кито, , 08:28 — REGNUM Восемь эквадорских полицейских оказались в заложниках у индейцев — участников протестов. Заложников держат в Доме культуры в столицы страны, сообщает издание Comercio.

Полиция Эквадора

Глава Конфедерации коренных народов Хаиме Варгас вывел задержанных стражей порядка на сцену Дома культуры в Кито и потребовал, чтобы власти выдали тела трех погибших во время протестов. Также протестующие требуют снять оцепление и позволить им пройти к зданию парламента.

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Одна из заложников — женщина, уточняет информационный портал «Ора». Варгас также сообщил о 40 военнослужащих, захваченных протестующими в городе Сакисили (провинция Котопахи).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кабинет эквадорского омбудсмена проинформировал о гибели пяти человек в ходе беспорядков.

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