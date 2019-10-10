Линц, Австрия, , 18:42 — REGNUM Власти Австрии исключили террористический акт как причину взрыва на станции по переработке мусора в аэропорту города Линца. Об этом 10 октября сообщает агентство Reuters.

Причина и обстоятельства взрыва на территории аэропорта в Линце устанавливаются, однако полиция полностью исключила теракт в качестве причины взрыва. Согласно предварительной версии, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса при переработке пластмассы.

Взрыв произошёл около 08:00 (09:00 мск) 10 октября на станции по переработке мусора Umwelt Service, расположенной на территории аэропорта Хершинг в Линце. В момент взрыва на территории предприятия находились 23 человека. При взрыве пострадали девять человек, все пострадавшие являются работниками станции.

На работе воздушной гавани ЧП никак не отразилось, несмотря на сильное задымление в районе взрыва. Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация людей из здания аэропорта не производилась.

К тушению пожара на станции привлечены около 250 человек, огнём на данный момент была уничтожена половина станции.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отсутствии граждан России среди пострадавших во время взрыва в Линце.

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