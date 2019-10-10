Вена, , 14:19 — REGNUM Посольство России в Австрии не располагает данными о гражданах России, которые могли пострадать в результате прогремевшего сегодня, 10 октября, взрыва у аэропорта в Линце. Об этом заявили в дипмиссии.

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«В настоящий момент в здании больше никто не находится. На месте работают спасательные службы, пожарные и полиция. Россиян среди пострадавших нет», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв произошёл сегодня утром, 10 октября, на мусороперерабатывающем предприятии недалеко от аэропорта Линца в Австрии. В результате пострадали девять человек, трое из которых в тяжёлом состоянии. В настоящее время на месте работают спасательные службы, пожарные и полиция. Причины ЧП устанавливаются.