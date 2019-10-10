Джакарта, , 14:30 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто подвергся нападению неизвестного вооруженного человека во время визита в округ Пандегланг провинции Бантен на Яве 10 октября, передает Detik.

Известно, что политик получил два ножевых ранения и был отправлен в армейский госпиталь в Джакарте.

В настоящее время нападавший мужчина и его супруга арестованы полицией. Их обоих допрашивают. Полиция подозревает, что нападавший подвергся негативному влиянию со стороны какой-то террористической группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что массовые беспорядки в стране направлены на то, чтобы сорвать инаугурацию президента Индонезии Джоко Видодо 20 октября.

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