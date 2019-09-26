Джакарта, 26 сентября 2019, 16:02 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что различные группы, включая студентов, настроены противостоять властям, сообщает Antara.
По словам политика, массовые беспорядки в стране направлены на то, чтобы сорвать инаугурацию президента Индонезии Джоко Видодо 20 октября.
«Исходя из информации, будет новая волна движения», — заявил Виранто во время пресс-конференции в Джакарте.
Министр пояснил, что студенческие демонстрации у здания парламента страны переросли в хаос, потому что там были подстрекатели, которые хотели создать атмосферу бунта.
«Они спровоцировали младших братьев и сестер, студентов, на борьбу с силами безопасности в надежде, что будут жертвы и они смогут обвинить полицию», — отметил Виранто.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее тысячи студентов из ряда университетов в Сурабая провели мирную акцию протеста против проекта уголовного кодекса.
Читайте ранее в этом сюжете: В Сурабая прошла акция протеста студентов против проекта уголовного кодекса