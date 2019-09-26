Джакарта, , 16:02 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что различные группы, включая студентов, настроены противостоять властям, сообщает Antara.

По словам политика, массовые беспорядки в стране направлены на то, чтобы сорвать инаугурацию президента Индонезии Джоко Видодо 20 октября.

«Исходя из информации, будет новая волна движения», — заявил Виранто во время пресс-конференции в Джакарте.

Министр пояснил, что студенческие демонстрации у здания парламента страны переросли в хаос, потому что там были подстрекатели, которые хотели создать атмосферу бунта.

«Они спровоцировали младших братьев и сестер, студентов, на борьбу с силами безопасности в надежде, что будут жертвы и они смогут обвинить полицию», — отметил Виранто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тысячи студентов из ряда университетов в Сурабая провели мирную акцию протеста против проекта уголовного кодекса.

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