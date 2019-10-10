Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM Очередное землетрясение произошло в акватории Байкала. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, толчок был зафиксирован рано утром 10 октября в 52.06 северной широты и 105.63 восточной долготы.

Магнитуда землетрясения составила 3,7. Разрушений, пострадавших по обеим берегам Байкала нет. Тем не менее некоторые жители столицы Бурятии Улан-Удэ почувствовали тряску.

«Толчок был ощутимый. Даже монитор закачался», — передаёт портал «Байкал-Daily» слова горожан.

Напомним, территория вокруг Байкала относится к числу сейсмоактивных, и землетрясения здесь нередки. Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в северной части озера было зафиксировано два толчка магнитудой 3,9.

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