Курумканский район, , 09:32 — REGNUM В Бурятии утром 26 сентября произошло землетрясение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, эпицентр сейсмособытия магнитудой 3,9 находился в Курумканском районе в 40 км от населённого пункта Улюнхан.

«Сообщения о разрушениях жилых зданий, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения не поступали. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось», — добавили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 сентября было произошло землетрясение аналогичной мощности в акватории озера Байкал. В Республике Алтай за последние две недели зарегистрирована целая серия толчков.

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