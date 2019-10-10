Кито, , 07:42 — REGNUM Из тюрьмы в городе Портовьехо в Эквадоре сбежали несколько десятков заключенных, сообщила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома в ходе своей конференции, транслировавшейся в Facebook.

По ее словам, полиция уже задержала более пятидесяти человек из тех, кто смог устроить побег на фоне идущих в стране протестов. И в настоящее время выясняет возможность того, что некоторые из преступников могли еще остаться на свободе.

Напомним, ситуация в Эквадоре резко обострилась в первых числах октября в связи с объявлением правительством Ленина Морено плана проведения экономических реформ.

В стране проходят массовые акции протеста, введено чрезвычайное положение.

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