Галле, Германия, , 21:51 — REGNUM Нападение на синагогу в германском городе Галле осудил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и призвал германские власти к борьбе с антисемитизмом. Об этом 9 октября написал сам Нетаньяху в Twitter.

Нетаньяху заявил, что террористическая атака на синагогу в Галле в день Йом кипур (Судный день), самый святой день для иудейского народа, является ещё одним проявлением роста антисемитизма в Европе.

От имени народа Израиля Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым, а также призвал власти Германии продолжить решительно действовать против любых проявлений антисемитизма.

Напомним, нападение на синагогу в городе Галле в Германии произошло днём 9 октября. Злоумышленник начал стрельбу, в результате которой погибли два человека, пострадали ещё двое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в стрельбе у синагоги в германском городе Галле. По предварительным данным, он попал в ДТП на угнанном автомобиле.

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