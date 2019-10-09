Галле, Германия, , 18:49 — REGNUM Один из подозреваемых в стрельбе у синагоги в германском городе Галле попал в ДТП, пытаясь уйти от правоохранителей. Об этом 9 октября сообщает издание Bild.

По данным издания, автомобиль подозреваемого столкнулся с грузовиком на федеральной трассе B91, в 40 км от города Галле. В багажнике автомобиля было обнаружено огнестрельное оружие. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время трасса перекрыта.

По предварительным данным, подозреваемый является гражданином ФРГ. Полиция Германии на данный момент официально не подтверждала эту информацию, известно лишь о задержании одного из подозреваемых в стрельбе в Галле.

Сообщается, что полиция Германии взяла под усиленную охрану синагоги во всех крупных городах на юго-западе страны. Усилен контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Центральной Германии и на пути следования от границ с Польшей и Чехией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией первого подозреваемого по делу о стрельбе возле синагоги в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт).

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