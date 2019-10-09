Москва, , 20:53 — REGNUM Мужчина, задержанный сотрудниками Росгвардии у здания Счётной палаты в Москве, никогда не имел и не имеет отношения к этому ведомству. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии.

Сообщается, что 9 октября сотрудниками Центра спецназначения вневедомственной охраны Росгвардии был задержан 51-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и устроивший драку у здания Счётной палаты.

Информация о том, что этот мужчина являлся раньше сотрудником Росгвардии, действительности не соответствует. Дебошир не имел и не имеет отношения к ведомству.

Задержанный был передан сотрудникам полиции. В отношении мужчины был составлен протокол об административной ответственности по статье о нарушении пропускного режима охраняемого объекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у здания Счётной палаты в Москве был задержан бывший сотрудник Росгвардии, пытавшийся проникнуть внутрь здания. Ему было в этом отказано, из-за чего начался конфликт, перешедший в драку.

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