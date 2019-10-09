Москва, , 20:30 — REGNUM Экс-сотрудник Росгвардии был задержан сотрудниками Центра специального назначения Росгвардии при попытке пройти в здание Счётной палаты в Москве. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Росгвардии.

По предварительной информации, 51-летний мужчина, ранее служивший в Росгвардии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к своим бывшим коллегам и предпринял попытку пройти в здание Счётной палаты.

Сотрудники Росгвардии отказали бывшему коллеге в проходе, из-за чего возник конфликт, перешедший в драку на улице.

Дебошир был задержан и доставлен в ОМВД по району «Хамовники». О мотивах и целях своего поступка задержанный не сообщал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что участник протестов в Москве Кирилл Жуков не смог оспорить приговор суда за применение насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированного митинга в Москве, прошедшего 27 июля. Жуков был осуждён на три года колонии.

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