Галле, Германия, , 17:35 — REGNUM Нападение на турецкую закусочную попытался совершить неизвестный, открывший стрельбу по синагоге в немецком городе Галее. Об этом сообщает 9 октября телеканал n-tv, ссылаясь на очевидцев.

По данным телеканала, предполагаемый стрелок, одетый в зелёную верхнюю одежду и каску, подошёл к закусочной и кинул в неё предмет, похожий на гранату. После этого мужчина открыл стрельбу по витрине. В результате действий неизвестного никто не пострадал.

Поясняется, что попытка нападения на закусочную произошла после стрельбы у синагоги, в результате которой погибли два человека. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле. Позднее полиция сообщила о задержании одного из подозреваемых в нападении на синагогу.

Нападение произошло в день Йом Кипура — день поста, молитвы, всепрощения и искупления грехов в иудаизме. В честь этого в синагоге собрались около 80 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кроме стрельбы возле синагоги в Галле произошла стрельба в городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле.

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